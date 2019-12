Lazio-Juventus 3-1 | biancocelesti | rimonta da favola Agli uomini di Sarri non basta

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Eh no, non è la Juve che si riprende la vetta del campionato, è lache all’Olimpico si propone in chiave scudetto. Sì, perché non solo la squadra di Inzaghi batte per 3 a 1 i bianconeri e si porta a meno cinque punti dal primo posto, ma fa vedere calcio, bel calcio. Questo nonostantesia la bestia nera di Inzaghi che non l’ha mai battuto e anzi, molte delle prestazioni più belle del toscano, in particolare ai tempi di Napoli, sono arrivate proprio a suon di goleade contro ladi Simone Inzaghi. E nonostante Immobile sbil rigore e la successiva ribattuta che avrebbero portato sul momentaneo 3 a 1 i, chiudendo prima la partita. Finisce comunque 3 a 1, con lache si conferma la squadra più in forma del campionato: glidi Inzaghi ne hanno vinte sette consecutive, nessuno ha fatto come Immobile e company nelle ultime 10 di ...

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE BIANCONERI! FORZA, ANDIAMO A PRENDERCI I TRE PUNTI! LIVE MATCH ??… - juventusfc : ?? RECAP ? Mister #Sarri: «La Lazio è una squadra di grande qualità» ?? - romeoagresti : #Juventus: #Pjaca torna tra i convocati. L’ultima presenza in bianconero è datata 19 marzo 2017 contro la Sampdoria… -