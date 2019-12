Lazio | Inzaghi | «Juve la più forte | noi i più in forma» – VIDEO

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Conferenza stampa, ecco le parole dell’allenatore dellaper presentare la partita di domani sera contro lantus Alla vigilia della partita contro lantus, il tecnico della, Simone, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le sue dichiarazioni.– «Dovremo fare una gara importante, dovremo essere concentrati e attenti. Sono forti, hanno dei campioni che possono risolvere le partite in ogni istante. Lantus ha vinto gli ultimi 8 scudetti, è l’unica squadra imbattuta in Europa. E saranno anche arrabbiati per l’ultimo mezzo passo falso. Loro sono i più forti, ma noi quelli al momento più in». VICINO AI BIANCONERI – «Fa piacere quando escono determinate voci. Non ho parlato con nessuno, dopo la vittoria della Coppa Italia dovevo fare delle considerazioni. ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Lazio-Juventus, il doppio ex Casiraghi: 'Bianconeri ancora da rodare, Inzaghi per la svolta' [di MAURIZIO C… - pasqualinipatri : - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Inzaghi, fa piacere interesse ma mai parlato con Juve Tecnico: dovevo riflettere ma c'era solo la Lazio -