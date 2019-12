La Sscn | “Il Napoli nella ripresa riprende campo e comando | mostra una reazione decisa”

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ilcommenta il pareggio contro l’Udinese alla Dacia Arena sul suo sito internet. Le reti sono state firmate da Lasagna per i friulani e da Piotr Zielinski al suo primo gol contro la sua ex, per i partenopei. La società elogia la capacità della squadra di Ancelotti dire, quando hato unaimportante ed è riuscita a trovare il pareggio. Ecco le parole del: Finisce 1-1 al Dacia Arena tra Udinese e. Passano prima i friulani poco dopo mezzora con un inserimento verticale di Lasagna. Ilunadecisa e pareggia con un bel sinistro di Zielinski. Poi la pressione azzurra è generosa e anche di impeto sostenuto, con segnali di carattere, ma le occasioni non si tramutano nel gol del sorpasso, nonostante il finale in crescendo. Simartedì in Champions ...

sscnapoli : ?? Arriva il Monopoly SSC Napoli. Formisano: “Il gioco più famoso del mondo sarà tutto in versione azzurra” ????… - sscnapoli : Insieme agli altri 19 club della Serie A, pubblichiamo questa lettera aperta per chiedere aiuto nel combattere il r… - sscnapoli : ?? #CoppaItalia, agli ottavi il Napoli affronterà il @ACPerugiaCalcio ???? -