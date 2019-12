Giulia De Lellis | il selfie in bagno è bollente | “Così li mandi tutti ko”

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nei giorni scorsi è stato il compleanno di Maria De Filippi. La regina di Canale 5 ha spento 58 candeline e tanti si sono riversati sui social per farle gli auguri. Tra i tanti post, è subito saltato all’occhio quello diDe, che ha augurato buon compleanno alla conduttrice che di fatto l’ha “scoperta” in modo davvero speciale. Non si è accontentata di una semplice foto insieme o solo della De Filippi, ma è andata indietro nel tempo e ha ripescato un momento di Uomini e Donne che evidentemente le è rimasto nel cuore. I rapporti tra la redazione esono rimasti ottimi, anzi si sono rafforzati nel tempo e infatti la ex corteggiatrice ed ex storica di Andrea Damante continua a collaborare con il programma che l’ha lanciata. E proprio perché i rapporti si sono rafforzati nel tempo, gli auguri dia Maria non sono passati inosservati. (Continua dopo la foto)...

