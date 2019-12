huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) A proposito di. Sono curiose le conclusioni a cui approda l’ultimo rapporto Censis. Da un lato segnala la crescita di sche attraversa la società italiana. Sverso gli altri, verso il futuro, (soprattutto) verso la politica. Dall’altro sottolinea come stia crescendo l’attesa verso una leadership forte e tendenzialmente autoritaria. E dunque,verso un re taumaturgo che un giorno o l’altro saprà guarire i nostri mali.Se ne potrebbe concludere chesono due facce della stessa medaglia. E cioè che il non fidarsi di nessuno finisce per spianare la strada a forme di collettiva e ingenua creduloneria. L’attesa del demiurgo diventa così, per l’appunto, l’estrema risorsa di ingenuità di un popolo e di un paese che ha perso strada facendo la sua ...

HuffPostItalia : Fiducia e diffidenza, tra repubblica e monarchia - _Facezia_ : Mi sbaglierò a causa della mia diffidenza, ma un certo gruppo (secessionista mimetizzato) mi trasmette la fiducia c… - stefaino : RT @omaronnis: Non riesco a superare la mia freddezza e una certa diffidenza verso le #sardine, in particolare quelle sarde (sardine sarde,… -