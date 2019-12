Dove vedere Torino-Fiorentina in diretta streaming o in TV

termometropolitico

(Di sabato 7 dicembre 2019)ino in TV Tra le partite della 15^ giornata di Serie A in programma domenica 8 dicembre figura. L’incontro si giocherà allo Stadio Olimpico – Grandee avrà inizio alle ore 15:00. L’arbitro designato per la sfida è il signor Giacomelli, assistito da Cecconi e Valeriani, mentre al VAR ci sarà La Penna.Il match sarà visibile ined esclusiva in tv su Sky Sport Serie A. La partita sarà trasmessa anche insu Now TV e Sky Go. Lo stato di forma delle due squadre Dopo un momento difficile, condito dalle voci di un possibile esonero del tecnico Walter Mazzarri, ilha rialzato la cresta. Nelle ultime tre giornate sono arrivate due vittorie importanti che hanno portato serenità all’ambiente e hanno permesso ai granata di attestarsi al ...

TuttoTechNet : Udinese Napoli: dove vedere la partita in streaming e TV - TuttoTechNet : Lazio Juventus: dove vedere la partita in streaming e TV - MaurilioVitto : @govi47 Vi sono ma per quello che ho potuto vedere io sono pochi e isolati, nel senso che il contesto sociale è for… -