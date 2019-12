Diabete | Federfarma | “Il 63% dei pazienti non rispetta la terapia”

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il 63% deiaffetti danoncorrettamente la terapia prescritta dal medico: il 25% non la segue affatto, mentre il restante 38% la segue in maniera discontinua. Sono alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio dell’aderenza alla terapia effettuato in occasione del DiaDay 2019, l’iniziativa dieffettuata in oltre 5.500 farmacie su 16.700diabetici monitorati gratuitamente dall’11 al 16 novembre. La scarsa aderenza alla terapia è un fenomeno che, secondo l’analisi, accomuna tutte le classi di età. L’aderenza più elevata si registra tra gli ultra 74enni ma con una percentuale pari solo al 40,46%. Ciò vuol dire che ben il 60% dei diabetici, pur all’interno della classe di età che annovera ipiù “diligenti”, non segue correttamente la terapia prescritta. I meno aderenti alla terapia ...

