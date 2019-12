CorSport | Udinese-Napoli | gara da ex per Zielinski Contro i friulani non ha mai segnato

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019)è anche la sfida degli ex. Non solo Meret, anche, che oggi è chiamato ad aiutare i compagni a uscire dal tunnel, scrive il Corriere dello Sport. È a Udine che il centrocampista polacco ha iniziato a mostrare il suo potenziale. Ci è arrivato a 17 anni, per 100mila euro, in Primavera, dopo aver mosso i primissimi passi nello Zaglebie Lubin. A dicembre 2012 era già al debutto in prima squadra. Andrea Carnevale, capo scouting bianconero, che lo scoprì in Polonia, disse di lui: “Quando feci una prima relazione sul suo conto, scrissi: non si capisce se è un destro o sinistro naturale”. E Piotr ha mantenuto la prerogativa. Dopo due anni a Udine è passato all’Empoli in prestito e da lì è stata escalation. Presenze e gol, soprattutto nella seconda stagione con Sarri. L’esperienza toscana si chise con 5 gol e 36 presenze, poi l’arrivo al, nell’agosto 2016 per 15 ...

napolista : CorSport: #UdineseNapoli , gara da ex per #Zielinski. Contro i friulani non ha mai segnato (ma nemmeno perso) - ilN… - news24_napoli : CorSport – Udinese-Napoli, dipende tutto da Koulibaly: se giocherà… - SiamoPartenopei : CorSport - Udinese-Napoli, dipende tutto da Koulibaly: se giocherà verrà spostato Di Lorenzo a centrocampo -