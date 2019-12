Andrea Dal Corso distrutto dal dolore | l’appello ai fan

kontrokultura

(Di sabato 7 dicembre 2019)Dallancia un accorato appeal ai fan sui social network, riguardante un recente caso di cronaca nera Accorato appello diDalsui social. È notizia degli scorsi giorni il tragico decesso di Marilena Corrà, 52enne trevigiana rinvenuta morta a Capo Verde, nella città di Sal Rei a Boavista, presso la sua … L'articoloDaldalai fan proviene da KontroKultura.

romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: '#DeLigt migliorato con #Barzagli? Andrea è una risorsa, anche perché è stato un difensore stra… - Paolosantagata5 : Andrea: Dev'essere bello fare il giudice... deve essere stupendo far trionfare la giustizia... Philippe: Si tratta… - StileJuve2006 : RT @salpaladino: Ha preso la Juve quando non vinceva nemmeno per sbaglio e veniva rifiutata anche dal di natale di turno... in meno di 10 a… -