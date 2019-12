Vittoria Puccini | “Ecco perché è finita con Alessandro Preziosi”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “è stato un grande amore, altroché se lo è stato“. A dirlo èin un’intervista al settimanale F in cui è tornata a parlare della sua lunga storia d’amore conPreziosi rivelando per la prima volta i motivi che hanno portato alla rottura. I due si conobbero nel 2004 sul set della fiction “Elisa di Rivombrosa” e tra loro era scattata subito la passione,poi nel 2010. “Il nostro grande amore è finito per una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”, ha spiegato l’attrice 38enne, ammettendo di aver sofferto molto dopo la decisione di separarsi per sempre, anchedi mezzo c’era anche la loro figlia Elena. “Ho sofferto molto per la rottura. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cure le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al ...

Espos_vida : RT @sandrinaadmni: “Guardami. Guardami.” “Vi guardo.” “No, non mi stai guardando, altrimenti vedresti quanto ti amo.” LE MUSICHE, ALESSAND… - BondMela : RT @sandrinaadmni: “Guardami. Guardami.” “Vi guardo.” “No, non mi stai guardando, altrimenti vedresti quanto ti amo.” LE MUSICHE, ALESSAND… - ange_laaaaa : RT @sandrinaadmni: “Guardami. Guardami.” “Vi guardo.” “No, non mi stai guardando, altrimenti vedresti quanto ti amo.” LE MUSICHE, ALESSAND… -