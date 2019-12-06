Traffico Roma del 06-12-2019 ore 11:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE VERSO IL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI . IN CENTRO E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLA’AREA DI VIA VENETO SINO ALLE ORE 13.00. POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA, SULLA VIA OSTIENSE, PER UN CONVEGNO PRESSO L’UNIVERSITA Roma TRE. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNE PERSONALITA’ POLITICHE. PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA DI MONTE VERDE, TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI AL GASDOTTO CHIUSA VIA DEGLI ANGELI TRA VIA DI TOR PIGNATTARA E VIA DEI SAVORGNAN. ALL’EUR PRESSO IL CENTRO ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 11:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
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Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
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Tangenziale, chiusa per allagamento la Nuova circonvallazione interna: traffico paralizzato Il Messaggero
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10 : 30: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA SILLA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO E SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AREOPORTO DELL’URBE VERSI KA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 10 : 00: CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA SILLA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO E SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AREOPORTO DELL’URBE VERSI KA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA A LARGO AGOSTINO GEMELLI ED IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLE VALLI ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 09 : 30: RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI IN VIA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 09 : 00: SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08 : 30: SI STA’ IN FILA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA VIA MAGLIANA VERSO IL CENTRO CITTA’ SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08 : 00: INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA CASSIA TRA LA VIA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO . SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA ...
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