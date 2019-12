Strage di Corinaldo | la Procura di Ancona chiede il giudizio immediato

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Svolta nel processo ai sei giovani accusati di aver provocato ladi, per i quali nella giornata del 6 dicembre ladiha richiesto il. Nella, della quale sabato 7 ricorrerà il primo anniversario, morirono sei persone e altre duecento rimasero ferite a causa della calca dovuta alla presenza nell’aria di spray urticante, che era stato spruzzato da una banda di ragazzi con l’obiettivo di sottrarre il maggior numero di telefonini e portafogli approfittando della confusione.di: chiestoI sei giovani, di età compresa tra i 19 ed i 22 anni, erano già noti per aver utilizzato lo stesso modus operandi in altri locali del Paese. È stato proprio confrontando i precedenti avvenuti mesi prima dellache grazie alle indagini le autorità sono potute risalire ai nomi dei singoli autori, tutti ...

