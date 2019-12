Serie A | 15ª giornata | i pronostici di CalcioWeb | sorpresa Sassuolo e spettacolo in

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si torna in campo per la 15ªdel campionato diA, si gioca un turno molto importante valido per il massimo torneo italiano, lasi apre con il botto e con la sfida tra Inter e Roma, la squadra di Antonio Conte guida ala classifica, adesso dovrà vedersela con un osso durissimo, la squadra giallorossa sta disputando una stagione molto importante e punta le zone altissime. Trasferta difficile anche per la Juventus, la squadra di Sarri in campo all’Olimpico contro la Lazio. Match davanti al pubblico per l’Atalanta che affronta il Verona, il Napoli prova ad uscire dalla crisi contro l’Udinese. Importante scontro salvezza tra Lecce e Genoa, stesso discorso tra Spal e Brescia. LaCagliari sul campo del, match casalinghi per Sampdoria e Torino, trasferta per il Milan contro il Bologna.A, 15ª: i...

