ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il caso, oltre a sollevare le annosissime questioni sulla libertà della ricerca scientifica, sul diritto a esprimere la propria opinione fuori dal contesto lavorativo, sulla non perseguibilità dei “reati d’opinione”, sulla inopportunità di stabilire verità “di Stato”, ha scatenato anche una questione teorica non da poco. Emanueleè infatti studioso di, il sommo giurista del Führer, di cui ha tradotto forse l’opus magnum, il Nomos der Erde, raffinato affresco – disseminato di trappole – della genesi e dell’evoluzione del diritto internazionale. Perchéè autore potente e seducente, ma con un dettaglio: un dettaglio nazi (come recita il titolo di un libretto di Yves Charles Zarka, filosofo francese della politica).era stato iscritto al Partito Nazionalsocialista (tessera n. 2.098.860) ed era diventato presidente dei ...

ilfattoblog : Prof negazionista a Siena, dopo Carl Schmitt ora ‘bisogna bruciare’ pure Castrucci? - TutteLeNotizie : Prof negazionista a Siena, dopo Carl Schmitt ora ‘bisogna bruciare’ pure Castrucci? - Noovyis : (Prof negazionista a Siena, dopo Carl Schmitt ora ‘bisogna bruciare’ pure Castrucci?) Playhitmusic - -