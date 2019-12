Nilde Iotti | la fiction di Rai 1 è un pasticciaccio bruttino | Anna Foglietta omaggia la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Queldi Storia di. Gira e rigira la ruota delletv Rai, ma il risultato non cambia mai. La patina sottilissima ad ottundere profondità e rotondità dei personaggi è un must. LeRai, a parte rarissimi casi, sono tutte fotograficamente identiche. Il cosiddetto stampino. Ma per rifare la vita, o almeno un quarantennio di politica attiva dagli anni quaranta ai settanta, di, una delle donne comuniste più importanti e rivoluzionarie d’Italia, ecco la grande novità stilistica: il rimescolamento dei linguaggi con montaggio alternato. Attenzione. Una roba che a confronto Ejzenstejn era un dilettante. Storia di, infatti, è unatricefala. Una parte esile esile e sbrodolante retorica recitata e ricostruita in vitro (lo stampino di cui sopra), una parte di documentario con veri filmati d’epoca, una incomprensibile e inutile parte ...

