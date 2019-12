Mangala | «Con Guardiola mi sembrava di essere all’università»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’ex difensore del Manchester City, ora al Valencia,, parla della sua esperienza con PepEliaquim, difensore francese del Valencia, parla del suo passato al Manchester City con Pep. Ecco le sue parole in un’intervista a France Football. «Lavorare con lui è un’opportunità, un vero vantaggio per la carriera. Con lui, vedi il calcio in modo diverso. Ho memorizzato una conoscenza tattica molto importante. Oggi analizzo le situazioni molto più velocemente, offensivamente e difensivamente. Vuole dominare, avere il possesso della palla, ma ferire l’avversario. a volte mi sentivo come se fossi all’università». Leggi su Calcionews24.com