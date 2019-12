Macro Miz | Kiara e Female Cut in console

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – Vinyl addicted dagli anni Novanta, cresciuta nella scena underground napoletana passando per Londra e Ibiza e’ a Roma che Mizha messo radici. Protagonista delleal femminile nei piu’ importanti club e festival italiani, e’ una delle fondatrici e resident del progettoCut. Eclettica e imprevedibile, Mize’ conosciuta per il suo stile unico, un mix esplosivo di tecnica e improvvisazione e un ricercato crossover tra tutte le sfumature della musica elettronica, techno e house. L’abbiamo incontrata negli spazi del Contemporary Cluster, a Roma, per conoscere piu’ da vicino l’arte del djing al femminile.Cut, l’associazione di cui e’ presidente, da oltre 10 anni lavora per dare voce e spazio alle dj in. Un collettivo nato da un’esigenza politica, artistica e sociale che nel tempo ...