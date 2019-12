M5s | Dino Giarrusso agli attivisti siciliani | “Non vi siete fatti sentire per la nomina

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Perché non avete fatto nulla per farvi” per ladi Giancarlo Cancelleri al ministero dei Trasporti? “Sappiamo che da regolamento non lo può fare”. L’eurodeputato M5s, parlando davanti ad un gruppo di, in un audio registrato di nascosto e che circola nelle chat dei militanti, attacca il collega e principale esponente dei 5 stelle in Sicilia. Sotto accusa l’incarico da viceministro ricevuto nel governo giallorosso, per svolgere il quale ha scelto di lasciare il posto da deputato all’Ars siciliana. L’europarlamentare non solo critica ladi Cancelleri, ma consigliadi scrivere una lettera a Luigi Di Maio per protestare. Solo due settimane faha partecipato al tour siciliano del capo politico M5s e gli ha stretto pubblicamente la mano. Nella parte iniziale della ...

erregi69 : Dino Giarrusso agli attivisti siciliani: “Non vi siete fatti sentire per la nomina di Cancelleri contro il regolame… - MatteoCorreani : RT @marino5stelle: Venerdì 6 dicembre alle ore 21,30 l’Eroparlamentare Dino Giarrusso sarà presente con il suo Team del futuro, otto esper… - dino_modugno : RT @Rinaldi_euro: Fra il M5S e PD volano stracci... -