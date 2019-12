LIVE Sci alpino | Discesa femminile Lake Louise 2019 in DIRETTA | si parte | fitta nevicata!

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.31 1’32″53 per Rebensburg, qualche linea abbondante per la tedesca. La sensazione è che si possa fare meglio. Ora la svizzera Lara Gut-Behrami. 21.30 INIZIATA LADI! In pista la tedesca Rebensburg. 21.29 Rebensburg al cancelletto dinza! 21.28 Nel 2018 l’austriaca Nicole Schmidhofer, oggi pettorale n.9, si impose in entrambe le discese disputate a. 21.27 La prima a partire sarà la tedesca Viktoria Rebensburg. 21.25 La nevicata susi infittisce: si riuscirà a gareggiare? 21.24 Lanza abbassata ha eliminato laripida della pista, il piano si è accorciato. 21.22 Le altre italiane: Francesca Marsaglia col 22, Elena Curtoni col 23, Nadia Delago col 33. 21.20 Dieci minuti all’inizio della gara. Ormai è tutto pronto per laliberadi...

