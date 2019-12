Inter Roma | due tegole per Fonseca | out Pau Lopez e Dzeko

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019): dueper Pauloa poche ore dall’inizio del match di San Siro: saranno out Paue EdinDuecolpiscono ladi Pauloa poche ore dall’inizio del match di San Siro contro l’. Non prenderanno parte al match nè Pau, nè Edin. Il portiere giallorosso ha accusato un piccolo affaticamento muscolare che l’ha messo ko. Al suo posto giocherà Mirante. Niente da fare per Edin: il bosniaco non ha smaltito del tutto la febbre e si accomoderà in panchina. Al suo posto giocherà Zaniolo falso nove. Leggi su Calcionews24.com

