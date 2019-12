Il Napoli lucida il talismano Kostas | Manolas e quello score con l’Udinese

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIlè in ritiro a Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Udinese in programma sabato alle 18.00. Momento difficile per la squadra di Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta per 2-1 maturata al San Paolo contro il Bologna, si ritrova settima in classifica a quota 20 punti. Un ko che ha cancellato la buona prestazione di Champions League e il pareggio di Anfield contro il Liverpool, gara che sembrava aver rasserenato l’ambiente. Adesso l’obiettivo del tecnico di Reggiolo èdi compattare l’ambiente per uscire dalla crisi di risultati che attanaglia la squadra. Alla Dacia Arena di Udine gli azzurri vogliono tornare alla vittoria che ormai manca dal 19 ottobre scorso. Ancelotti non ha ancora sciolto le riserve sul modulo da utilizzare. 4-4-2 o 4-3-3? Pare più probabile il primo. Llorente spera di giocare ma con le due punte ...

