huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Fumata ancora nera ad Arcore. Il vertice delche avrebbe dovuto sciogliere il nodofinisce in un nulla di fatto. Una nube nera si addensaregione del Mezzogiorno che tornerà al voto lo stesso giorno dell’Emilia Romagna, vale a dire il 26 gennaio. Non c’è il nome del candidato delche dovrebbe spettare a Forza Italia. Ecco, dopo l’ennesimo vertice di oltre tre ore le posizioni restano immutate. Con Matteo Salvini e Giorgia Meloni che dicono senza se e senza ma “no” a Mario Occhiuto, ovvero l’azzurro sindaco di Cosenza e finito sotto inchiesta per bancarotta fraudolenta e per corruzione. “Non esiste, fateci un altro nome. Punto”, taglia corto il Capitano leghista mentre assapora un branzino che segue a un flan di tartufo. “Non esiste”, gli fa eco la pasionaria di ...

Antonio_Tajani : L’ipotesi di una adesione di @forza_italia ad una ipotetica Lega Italia è totalmente fuori dalla realtà.Siamo favor… - msgelmini : .@forza_italia non sarà mai una bambolina all'interno di una matrioska dominata dalla Lega, né sarà mai assoggettat… - HuffPostItalia : Il centrodestra non trova un accordo sulla Calabria -