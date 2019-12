Esplosione di gas in un edificio in Slovacchia | almeno 5 morti e decine di feriti a Presov

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)5 persone sono state uccise e dozzine sono rimaste ferite in un’di gas in undi 12 piani a, nellaorientale. Lo hanno riferito funzionari della polizia e dei vigili del fuoco. Venerdì a mezzogiorno, “l’, seguita da un incendio, ha colpito quattro o cinque piani” dell’, secondo quanto riferito dai media locali.L'articolodi gas in unindiMeteo Web.

