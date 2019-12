De Priamo | Aula chiesta da sei mesi | continua emergenza

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – “Abbiamo chiesto un Consiglio straordinario sull’sanitaria e il piano industriale di Ama a fine giugno, in un momento di grave crisi sui rifiuti: dopoe dopo l’ordinanza regionale finalmente la maggioranza ha capito la necessita’ di discuterne. Il tema delle continue emergenze e’ fortemente legato alla mancanza di un piano industriale, dopo che l’unico finora presentato era stato bocciato dall’amministrazione.” “Ora attendiamo quello dell’au Zaghis, su cui oggi inpero’ non abbiamo sentito sostanzialmente nulla”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi in Campidoglio, Andrea De, intervenendo durante la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sul tema rifiuti. Deha poi risposto al capogruppo Pd, Giulio Pelonzi: “Non ci si vergogna mai di essere romani, ...