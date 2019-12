Cambia il processo civile | “Si passa da tre riti a uno” Bonafede | “Riforma attesa dal

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mentre la maggioranza sta cercando di trovare un accordo sulla riforma delpenale e, in particolar modo, sulla prescrizione, il governo vara quella del, con l’intento di dimezzarne i tempi. Il ministro della Giustizia, Alfonso, assicura che si tratta di una riforma considerata “prioritaria dal 90% degli italiani”. E tra le novità più importanti ci sono ilggio “da trea uno”, con un solo atto introduttivo, il ricorso, e il ricorso a sanzioni per chi intraprende cause temerarie: chi querela senza solidi presupposti rischia di pagare non solo il risarcimento, ma anche un’ammenda. La filosofia dell’esecutivo in materia diè stata chiarita dallo stesso guardasigilli: meno norme e poche regole che valgono per tutti i gradi del, questo nell’ottica della “semplificazione, ...

GDS_it : Sì del #governo alla riforma del #processo civile: tempi più rapidi, cosa cambia - ZenatiDavide : Processo civile, via a riforma: cosa cambia : Via libera da parte del Cdm al disegno di legge delega presentato dal… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Processo civile, via a riforma: cosa cambia -