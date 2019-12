Caffè | qual è il reale effetto sul corpo? Chi ne beve troppo cosa rischia?

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il– la seconda bevanda più consumata al mondo – è ricco in antiossidanti ed è stimolante per il sistema nervoso: vi siete mai chiestisuccede davvero al nostroquando lo beviamo? C’è chi nesolo uno al risveglio, chipiù tazzine durante la giornata, per darsi la carica, c’è chi evita di berlo per nonre l’insonnia. La caffeina fa molto di più che tenere svegli e aiutare a superare la giornata: ha infatti diversi effetti su diversi organi del. Di seguito un approfondimento sul tema di Humanitas Salute (edito dall’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario) che si è rivolto alla professoressa Daniela Lucini, responsabile di medicina dell’esercizio di Humanitas. Conoscere i reali sintomi della caffeina e i suoi effetti a lungo termine sul ...

vincentvolaju23 : Qual è il tuo piatto preferito a colazione? Io adoro le uova in camicia e tu? ?? — io Adoro solo Dio. a colazione di… - brunopistolese : @LoredanaZanard1 @mariocaprio601 infatti, se fossi il titolare della marca di caffè gli chiederei i… -