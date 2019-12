Bambina precipita dal balcone e l’umanità si divide in chi abbraccia e chi cerca un

wired

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Mercoledì, a Genova, è morta unadi tre anni. La città era al centro di una tempesta di vento gelido, che soffiava a 70 km/h, Tasnuba, aveva la febbre alta ed era rimasta a casa dalla scuola materna, con la mamma. Alle 16.30 ladormicchiava, ma la mamma doveva uscire a prendere le due sorelle maggiori, che uscivano dalla scuola primaria, distante poche centinaia di metri da casa. Cosa fare? Senza appoggi esterni e qualcuno da poter chiamare per dare un’occhiata a Tasnuba per un quarto d’ora, la mamma sceglie di non portare fuori lanel vento gelido, e corre a prendere le sorelle, lasciandola a casa. Bastano pochi minuti, ma sono quelli fatali perché la, forse sentendo la voce della mamma di ritorno verso casa, esce sule si sporge, cadendo dal quinto piano della vecchia casa del centro storico. Una tragedia che forse affonda le radici nella ...

