Sampdoria | come Ramirez ha cambiato la squadra

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Gastonsta cambiando la struttura tattica della. Si sta vedendo un 4312 in entrambe le fasi Nelle prime settimane di Ranieri alla, si è visto un 442 prudente in fase difensiva che però creava troppo poco in avanti. Si trattava di un’interpretazione banale e canonica di questo modulo, con le ali che ricevevano molto larghe. Per aumentare la pericolosità dellae assecondare la creatività di, nelle ultime giornate Ranieri hastruttura tattica alla. Si è formato un rombo in cui le mezzali si aprono (soprattutto Vieira), conche quindi agisce tra le linee. Nella slide sopra c’è un esempio. Tenendo il sudamericano dentro al campo, lasta acquisendo un palleggio migliore. Leggi su Calcionews24.com

sampdoria : ?? | Miglior Attaccante e Miglior Gol @SerieA 2018/19 Fabio #Quagliarella è stato premiato con due riconoscimenti a… - ilNonnoSimpson : RT @sampdoria: @NetflixIT ???? Ottima scelta. Abbiamo tanti momenti come questo: possiamo fare più stagioni se volete. ?? - Pasqual52244119 : @jo19N26 Cosa propone un'intenditore della tua portata ?chi vorresti come allenatore? Per tua informazione Arsenal… -