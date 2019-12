Robin Tax 2020 concessionari pubblici | importo | requisiti e chi deve pagare

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)Taxe chiCi si avvicina alla data ultima per la presentazione e approvazione della legge di bilancio, e il governo prova a “tirare le somme”. Le voci d’entrata per le casse statali sono al vaglio dei tecnici, e si pensa a dove incrementare la pressione fiscale e dove, invece, ridurla. A causa del malcontento generato dalla prospettiva di una plastic tax, l’esecutivo ha fatto marcia indietro. Questa passa – secondo l’aggiornamento – da 1 euro a 50 centesimi. Inoltre, la plastic tax non si applicherebbe ai materiali recuperati attraverso il riciclaggio. Tale ricalibrazione era stata annunciata dal ministro Gualtieri, il quale assicurò – in tempi non sospetti- che la misura sarebbe stata profondamente rivista “con un emendamento del governo”. Probabile ...

