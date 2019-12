Prescrizione | M5s | “Il Pd farà la scelta giusta” Marcucci | “Decide Conte” Salvini | “No

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) M5s, “Sulail Pdlagiusta”.: “La riforma è nelle mani del presidente Conte”.: “No alla riforma Bonafede”. Lacontinua a infiammare la maggioranza di governo. Fonti del Movimento 5 Stelle, riportate dall’Ansa, hanno detto di confidare nella lealtà del Partito democratico, che dal canto suo ha fatto sapere di affidarsi alla decisione del premier Giuseppe Conte. Fonte foto: https://www.facebook.com/Alfonso.Bonafede.M5S/, Movimento 5 Stelle: “Con le minacce non si va da nessuna parte” “Con le minacce non si va da nessuna parte. È opportuno, invece, dimostrare chiaramente di essere leali e andare avanti in maniera compatta. Con la riforma dellaabbiamo la possibilità di mettere la parola fine all’era Berlusconi che ha fatto solo del ...

AndreaMarcucci : #DiMaio forse non ha capito la gravità della situazione. Sulla #prescrizione, non faremo passi indietro. Ci sono di… - LiaQuartapelle : Rimandiamo la firma del MES per venire incontro a dubbi dell’alleato M5S? Bene, come @pdnetwork chiediamo al M5S d… - serracchiani : Sulla prescrizione noi abbiamo una pretesa molto chiara, ossia garanzie certe sulla durata dei processi prima che e… -