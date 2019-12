Orche nel porto a Genova | il cucciolo sembra non dar segni vita

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nondardiildi orca nel branco di cinque esemplari che da ormai cinque giorni stazionano presso l’area delcontainer diVoltri. Lo hanno constatato, nonostante le condizioni marine non abbiano permesso un’osservazione ottimale, gli esperti di Acquario die Istituto Tethys, insieme ad alcuni osservatori di WhalewatchGolfo Paradiso, che questa mattina grazie alla collaborazione della Guardia Costiera, hanno effettuato questa mattina un nuovo sopralluogo presso l’area. In particolare si nota nel, spiegano, l’assenza di soffio visibile dallo sfiatatoio. La madre potrebbe tentare di tenerlo in superficie per garantirne la respirazione come fanno normalmente nel caso in cui il piccolo abbia difficolta’ a raggiungere la superficie per respirare. In alcuni casi questo comportamento di ...

SergioCosta_min : Un gruppo di 4 orche da giorni sono eccezionalmente nel Porto di Genova. Per tutelare la loro indennità è stata ema… - SkyTG24 : Le orche avvistate al largo di #Genova hanno deciso di restare nel porto di Pra': lo testimoniano i filmati della C… - fanpage : Orche avvistate nel porto Prà Voltri di Genova, c'è anche un piccolo: le immagini straordinarie -