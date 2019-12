Nel primo teaser di You 2 | Joe diventa Will | nuova identità per lo stalker in fuga video

optimaitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ildi You 2 mostra per la prima volta il protagonista Joe Goldberg nellastagione della serie Netflix tratta dai libri di Caroline Kepnes. ATTENZIONE SPOILER! La seconda stagione, che arriva dopo il successo clamoroso della prima da circa 40 milioni di visualizzazioni in un mese, vedemente protagonista Penn Badgley nei panni dellosociopatico Joe Goldberg,to un serial killer a causa della sua ossessione per l'aspirante scrittrice Beck (Elizabeth Lail). Dopo aver ucciso anche lei nel finale della prima stagione, ora cerca di rifarsi una vita altrove, fuggendo a Los Angeles per scappare dalla sua ex, Candace (Ambyr Childers), che è tornata a cercarlo a New York. In cerca di unaa Los Angeles, Goldberg appare segnato dai fatti della prima stagione - il rapporto malato con Beck, gli omicidi commessi per estraniarla dal mondo, ...

ShooterHatesYou : Tutti d'accordo che in questo momento storico nel quale ognuno riceve 2d6 chiamate al giorno da call center, prima… - emergenzavvf : #Padova #5dicembre, nel primo pomeriggio grossa perdita da una condotta dell’acquedotto cittadino, ferito un operai… - europainitalia : La priorità della Commissione ???? sarà rendere l'#UE il primo continente neutro dal punto di vista climatico ? L'… -