Corruzione | arrestati il sindaco di Casteldaccia | vice e dipendenti comunali

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Arrestato ildi, Giovanni Di Giacinto, il suoGiuseppe Montesanto, un assessore della giunta, una funzionaria e per un geometra dell’ufficio tecnico del comune in provincia di Palermo. Questa mattina è scattato il blitz dei carabinieri al municipio diin esecuzione ad un’ordinanza di i custodia cautelare nei confronti dei cinque esponenti della pubblica amministrazione firmata dal gip su richiesta del procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e del sostituto Daniele Di Maggio. Tangenti sotto forma di assunzioni di parenti e amici per poter lavorare con il comune di. Che si trattasse di incarichi per il sostegno dei disabili o per la raccolta dei rifiuti o ancora per il rilascio di concessioni edilizie, da oltre due anni la prassi era consolidata: lavori e appalti in cambio di assunzioni e in qualche caso anche di ...

