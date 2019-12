Turco con precedenti brucia il letto dell' ospedale e scappa

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli L'uomo, undi 80 anni, ha dato fuoco al materasso, con cuscino e coperte e si è allontanato. Restano ancora da chiarire i motivi, resta il fatto che l'anziano haper armi e tentato omicidio In un attimo di follia, perché diversamente non si potrebbe spiegare, ha incendiato il materasso, il cuscino e le coperte, delin cui era ricoverato e, come se nulla fosse, si è allontanato, mentre la stanza stava prendendo fuoco. E’ accaduto, la scorsa notte, all’Saint Charles, di Bordighera, in provincia di Imperia. Il protagonista è undi 80 anni, originario di Oskjenderum, ma domiciliato a Castel Vittorio, nell’alta val Nervia. Malgrado la non più giovane età, non può certo definirsi un tipo tranquillo, visto che nel 2015 i carabinieri lo avevano arrestato per tentato omicidio e detenzione di armi, sequestrandogli un piccolo ...

