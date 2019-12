The Witcher | una nuova clip della serie con Henry Cavill

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Thearriverà sugli schermi di Netflix tra qualche settimana e unamostra Geralt di Rivia in azione. The, in arrivo su Netflix il 20 dicembre, come dimostra la primasarà ricca di scene d'azione interpretate dal protagonista. Il video, presentato durante il talk show di Jimmy Kimmel, mostra il personaggio di Geralt di Rivia e Duny combattere contro i soldatiRegina Calanthe, interpretata da Jodhi May. La sequenzamostrata in anteprima è tratta da uno dei racconti brevi contenuti nel volume intitolato The Last Wish. Thefantasy basata sull'omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore ...

