Sta per tornare “Lo Show dei Record”

Milan - Pioli sorride : Caldara Sta per tornare a disposizione : Mattia Caldara sta tornando a piccoli passi a disposizione di Stefano Pioli: ieri ha giocato nella partitella in famiglia Mattia Caldara ci sta provando in tutti i modi ad uscire dal tunnel e rivedere finalmente la luce. Il difensore centrale è arrivato nell’estate del 2018 assieme a Higuain e in cambio di Bonucci, acclamato da tutti come il centrale del futuro destinato a comporre una coppia da sogno con Romagnoli. Ma in rossonero ha messo ...

Nadia Toffa - il profilo Twitter Sta per chiudere : l'annuncio della famiglia - fan insorgono : Nadia Toffa, tweet annuncia l'imminente chiusura del profilo ROMA - 'Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire ...

SKY – Modugno : ”Per i giocatori ieri sera l’ultima possibilità per Stare in famiglia” : L’inviato di Sky, in diretta da Castel Volturno Francesco Modugno, inviato di Sky in diretta da Castel Volturno, fa un breve punto della situazione: ”ieri sera i calciatori si sono riuniti coinvolgendo anche le proprie mogli e i bambini. Ancelotti non ha partecipato. Di fatto era l’ultima sera in cui i calciatori potevano passare momenti di tranquillità con la propria famiglia”. L’aneddoto dell’ultimo ritiro: ...

Michela Persico InStagram - collant velatissimi sotto la micro gonna : «Schianto scintillante!» : Seduta con il cagnolino tra le mani e Babbo Natale accanto: una splendida cartolina natalizia quella che Michela Persico regala ad Instagram. Soprattutto per l’abbigliamento e la posizione adottata. Ventottenne bergamasca, la Persico è una delle giornaliste sportive più apprezzate dal pubblico maschile. Compagna del difensore Daniele Rugani, Michela ha tutti i numeri per far perdere la testa: un metro e 75 di altezza, 52 chili di peso e misure ...

Paolo Cannavaro : “Caos Napoli - Stanno perdendo tutti in queSta situazione ci vuole un passo indietro. Su Insigne e Ancelotti…” : Paolo Cannavaro, ha commentato il momento delicato che sta vivendo il Napoli Paolo Cannavaro ex capitano del Napoli è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare del momento delicato che sta vivendo l’ambiente azzurro: “Davide Ancelotti non è uno sprovveduto come qualcuno vuole far credere. Il papà ha vinto tanto e non credo che si sia messo il figlio Davide vicino solo perché è il figlio e non trovo ...

Roma - carabiniere aggredito da ultrà laziali : arreStato "il gigante" degli Irriducibili. Perquisita casa di uno speaker radiofonico : Avevano aggredito un carabiniere dopo una spedizione alla caccia dei tifosi tedeschi arrivati per vedere Lazio-Eintrecht a dicembre dello scorso anno, per quel blitz è finito oggi ai...

Per Visco la riforma del Mes “è un passo nella giuSta direzione” : C'è Luigi Di Maio che su Facebook chiede tempo per rivedere il testo del Mes: “Per noi bisogna rinviare: così com'è non va bene, perché espone l'Italia e gli italiani a dei rischi troppo alti. Questa firma ci impegnerà per i prossimi 50 anni. Finché non avremo la certezza al 200 per cento che l'Ital

Oroscopo del 2020 per l'Ariete - lavoro e salute : efficienti nonoStante le difficoltà : Il lavoro nel 2020 per il segno dell'Ariete procederà per gran parte dell'anno senza dei risvolti che sappiano cambiare la situazione sul posto di lavoro. Giove non migliorerà la situazione sul fronte della fortuna, anzi. Questo pianeta potrebbe essere di ostacolo per qualche progetto per cui si farà ampio riferimento per un eventuale guadagno. Anche sul fronte della salute ci saranno delle situazioni non proprio buone, ma sicuramente si ...

Incidente in barca | “Stavo avendo un rapporto con lo skipper” | FOTO : Una avvenente ragazza, membro dell’equipaggio di uno yacht, ammette che l’Incidente in barca che coinvolse l’imbarcazione fu per colpa sua. Ammette di essere stata lei la causa di un Incidente in barca. La bella Cheya Handley, una giovane di 26 anni facente parte dell’equipaggio della ‘Crystal Blue’, una lussuosa imbarcazione andata a schiantarsi contro un […] L'articolo Incidente in barca | “Stavo ...

Equitazione - Longines Masters Parigi 2019 : il circuito si spoSta in Francia per l’ultimo appuntamento dell’anno : La stagione dell’Equitazione non conosce pausa, e questa settimana si sposta a Parigi, per il classico Masters, che porrà di fronte i migliori atleti del circuito, già dalla giornata di giovedì, con il Masters One Hubside delle ore 13.45, mentre saranno due le competizioni in programma venerdì, ovvero il Masters One Ceneca delle 18 e la Riders Masters Cup alle 21.30. Due anche gli appuntamenti di sabato, con la gara con jump off ...

Migliori microSD per smartphone : come si classificano e quali acquiStare : Migliori microSD – Anche se la maggior parte degli smartphone attuali può contare su almeno 64 GB di memoria interna, e il trend è in continua crescita, capita spesso che lo spazio di archiviazione si esaurisca in fretta. I principali “responsabili” sono da ricercare tra i video, soprattutto con la diffusione di modelli capaci di […] L'articolo Migliori microSD per smartphone: come si classificano e quali acquistare ...

League of Legends : una piattaforma streaming cinese è dispoSta a pagare oltre 100 milioni di dollari per i diritti televisivi : I campionati mondiali di League of Legends sono degli eventi che nel corso degli anni hanno avuto un vasto seguito, grazie al mondo degli eSports che prende sempre più piede nell'universo videoludico.Il MOBA di Riot Games ha visto un crescente interesse anche da parte della Cina, soprattutto perché alcuni dei team che hanno vinto le precedenti edizioni provengono dal paese asiatico. E infatti, secondo il sito cinese Hollobi, la piattaforma di ...

Bordeaux - tifosi invadono il campo per proteStare contro il presidente : partita interrotta e portiere a colloquio. Le immagini : Caos al decimo minuto di gioco sul campo del Bordeaux, impegnato in Ligue 1 contro il Nimes. Dalla curva della squadra di casa i tifosi sono scesi in campo in segno di protesta contro il presidente. La gara è stata interrotta per circa 20 minuti, con tanto di colloquio tra supporter e il capitano del Bordeaux, il portiere Benoît Costil. Come soluzione, è stato concesso di loro di esporre uno striscione contro la proprietà. La partita poi è ...

La Germania espellerà due diplomatici russi per l’omicidio di un separatiSta ceceno a Berlino : La Germania espellerà due diplomatici russi per l’omicidio di un separatista ceceno avvenuto in agosto a Berlino, che le autorità tedesche hanno stabilito di attribuire alla russia o al governo georgiano filorusso. Lo ha annunciato oggi il procuratore federale tedesco,