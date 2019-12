Spadafora | «Vigileremo su conflitti d’interesse e diritti Tv»

calcioefinanza

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Vincenzoè intervenuto alla Camera per rispondere agli interroganti che chiedevano quali iniziative di sua competenza il ministro intenda adottare al fine di evitaredi interesse in capo agli organi di vertice della Lega Serie A e per una regolare assegnazione deitelevisivi per … L'articolo: «sud’interesse eTv»

CalcioFinanza : #SerieA, #Spadafora: «Vigileremo su conflitti d’interesse e #dirittiTv» -