Schianto frontale tra un’auto e un furgone a Campodarsego | un morto e due feriti

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì in via Bollana a(Padova): c’è stato uno scontrofrae un. Il primo bilancio è di une di duegravi. A chiamare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti in transito in quel momento.

