Oscar 2020 | Avengers | Endgame e Star Wars tra i 20 film in corsa per gli effetti speciali

(Di mercoledì 4 dicembre 2019): L'ascesa di Skywalker tra i 20 titoli inper la candidatura all'per gli: L'ascesa di Skywalker sono tra i venti titoli in corso per L'per i migliori. La branca addetta aglivisivi dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha selezionati i venti titoli che compongono la lista preliminare i cui titoli punteranno a entrare nella cinquina finale. A fine mese la commissione selezionerà una shortlist di dieciche proseguiranno la. Tra i possibili candidati aglitroviamo anche il musical Cats, il fantascientifico Ad Astra e il live action Disney Dumbo. Le nomination dei 92° Academy Awards saranno annunciate ...

