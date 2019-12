Molestie sessuali sulla figlioletta: assolto l’ex portiere del Torino Matteo Sereni

Judo : Peter Seisenbacher - oro alle Olimpiadi 1984 e 1988 - condannato a 5 anni per Molestie sessuali su minori : Il Judoka austriaco Peter Seisenbacher, 59 anni ed un passato da oro olimpico a Los Angeles 1984 e Seul 1988, è stato condannato alla pena detentiva di cinque anni per aver molestato sessualmente tre minorenni e aver abusato della propria autorità. Le tre minori facevano parte di squadre che Seisenbacher allenava, tra gli allievi, in raduni tra il Canada e la Corea del Sud. Una di esse ha poi cambiato sesso da maggiorenne ed ha anche iniziato a ...

Tre donne hanno accusato Gordon Sondland di Molestie sessuali : Cioè l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea al centro del procedimento di impeachment contro Donald Trump

Vittorio Grigolo - Molestie sessuali : "Ho solo toccato una pancia di spugna - è stato un malinteso" : Vittorio Grigolo è intervenuto sul caso che lo ha visto coinvolto nelle scorse settimane. Il tenore si confesserà oggi a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, rivelando tutti i dettagli sulle accuse di molestie sessuali ai danni di una sua collega, che hanno portato alla sua sospensione dalla Royal Opera House. "Non c'è nessuna denuncia, un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita, costruita con ...

Salerno - Molestie sessuali alle allieve di 11 anni : condanna definitiva per un maestro di musica : Ignazio Riccio L’uomo era già stato condannato nei due primi gradi di giudizio, la pena inflitta nel primo grado era stata confermata in appello È ormai definitiva la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per un maestro di musica di Pagani, in provincia di Salerno, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali. Dopo tre anni, i giudici hanno confermato la pena per l’insegnante, allora ...

Danni - Molestie sessuali e autoerotismo : il tunisino perde il permesso di soggiorno : Lo spettacolo dello straniero è iniziato alle 9 del mattino, ma nonostante l'ora il 29enne era già completamente ubriaco. Il suo permesso di soggiorno sarà revocato Federico Garau ? Luoghi: Padova

La Svezia ha archiviato l’indagine su Julian Assange per stupro e Molestie sessuali : La Svezia ha fatto sapere di aver archiviato l’indagine per stupro e molestie sessuali nei confronti di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks. La magistratura svedese ha fatto sapere di aver deciso l’archiviazione per via delle poche prove – a parte le

Placido Domingo accusato di Molestie sessuali - il tenore spagnolo cancella un concerto in programma ad aprile : Placido Domingo non parteciperà al Kabuki-Opera, evento organizzato ad aprile in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il concerto che Placido Domingo avrebbe dovuto tenere ad aprile in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stato annullato, in seguito alle accuse di molestie sessuali ricevute dal tenore spagnolo da parte di una ventina di donne. A darne comunicazione è lo stesso artista iberico, citato in una comunicazione del Comitato di ...

Milano - 50enne arrestato per Molestie sessuali su una ragazzina di 13 anni in biblioteca : Ha approfittato dell’assenza momentanea dei dipendenti della biblioteca per avvicinarsi a due minorenni e molestare più volte una di loro. È quanto successo – secondo la ricostruzione dei carabinieri – nel tardo pomeriggio di venerdì ad Assago, alle porte di Milano. Protagonista un 50enne con precedenti specifici. Stando all’indagine dei militari dell’Arma due ragazzine, entrambe di 13 anni, si sono alzate dal loro ...

Gascoigne assolto dalle accuse di Molestie sessuali : Arrivano buone notizie per l’ex centrocampista della Lazio Paul Gascoigne che nelle ultime ore è stato assolto dalle accuse di molestie sessuale. Gazza era stato arrestato nel 2018 alla stazione ferroviaria di Duraham in seguito ad una denuncia da parte di una donna, l’accusa era quella di essere stata baciata da Gascoigne senza il suo consenso. “Avere un’accusa di molestie sul capo per 12 mesi e’ stata dura – il ...

L’ex calciatore Paul Gascoigne è stato scagionato dall’accusa di Molestie sessuali : L’ex calciatore britannico Paul Gascoigne è stato scagionato dalle accuse di aver costretto una donna a baciarlo mentre si trovavano su un treno diretto da York a Newcastle, nel 2018. Gascoigne, che ha 52 anni, ha raccontato in tribunale di aver

Il tenore Vittorio Grigolo dopo le accuse di Molestie sessuali : Sono sereno : Vittorio Grigolo parla per la prima volta dopo la pesante accusa di molestie sessuali rivoltegli da una collega della Royal Opera House, la compagnia teatrale londinese con cui lavora. Il tenore italiano ha affidato al web le sue parole, pubblicando un comunicato ufficiale diffuso sui social media e sul suo sito. "Cari Amici - si legge nella nota - innanzitutto ringrazio dal cuore tutti i fan e gli amici che mi Sono vicini con tanti messaggi, ...

“Accusato di Molestie sessuali”. Guai per l’ex big di Amici Vittorio Grigolo. La notizia ha lasciato tutti esterrefatti : Brutto momento per il tenore Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House dopo essere stato accusato di aver palpeggiato una cantante. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il cantante italiano ex coach di Amici, avrebbe palpeggiato una delle cantanti del coro nonostante “le proteste degli altri”. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, il fatto avrebbe avuto lougo a Yokohama, in Giappone, il 18 settembre 2019.\\Era in particolare ...

“È successo a 20 anni”. Alessandra Mastronardi e le Molestie sessuali. La rivelazione dell’amata attrice : Alessandra Mastronardi, prossima Madrina della 76esima Mostra di Venezia, racconta quella “situazione ambigua” dalla quale riuscì a sfuggire. Pochi giorni fa era arrivata la notizia che Alessandra Mastronardi, attrice trentatreenne di origini napoletane, sarà di nuovo protagonista della serie tv dall’enorme successo “L’Allieva 3”. Nei prossimi giorni sarà invece protagonista della Mostra di Venezia, di cui sarà la madrina. Giorni intensi, fatti ...

Placido Domingo nei guai : accusato di Molestie sessuali : Rapporti sessuali in cambio di ingaggi. Maltrattamenti a coloro che si rifiutavano. Il tenore smentisce. Il tenore spagnolo Placido Domingo è nei guai. Molte donne lo avrebbero accusato di molestie sessuali. E lo hanno fatto raccontando tutto all’agenzia di stampa americana Associated Press. Le accusatrici sarebbero supportate anche dalle dichiarazioni di una trentina di persone, tutte appartenenti al mondo dell’Opera. ...