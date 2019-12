Milano | 7 quartieri in bando Reinventing Cities | verso 1 600 nuovi alloggi 2

Milano : 7 quartieri in bando Reinventing Cities - verso 1.600 nuovi alloggi : Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Piazzale Loreto, il nodo di interscambio Bovisa, lo scalo ferroviario di Lambrate, aree in via Monti Sabini e a Crescenzago, l’area dell’ex Macello e le Palazzine Liberty di viale Molise. Sono le sette aree con cui Milano partecipa alla seconda edizione di “Reinventing C