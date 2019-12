ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) di Paolo Oddi* Quando parliamo di immigrazione oggi, le questioni più urgenti non riguardano gli sbarchi e la sicurezza ma, da un lato, la regolarizzazione deiintegrati già presenti nel nostro paese e, dall’altro, la riforma dell’attuale normativa, il testo unico sull’immigrazione, in tema di ingresso per motivi di lavoro. E’ risaputo che il malfunzionamento delle attuali politiche di ingresso attraverso il cosiddetto decreto dei flussi dipende dal rigido meccanismo legislativo e dalla sua pessima deriva burocratica, che dilatano moltissimo i tempi intercorrenti tra la chiamata nominativa da parte del datore e l’effettivo ingresso del lavoratore, così svuotandolo di senso. Il paradosso è stato raggiunto quando si è arrivati a “utilizzare” il decreto flussi come uno strumento di regolarizzazione degli stranieri già impiegati irregolarmente dai datori, costringendo ...

ilfattoblog : Migranti, aumentano i lavoratori irregolari. Ma una soluzione per uscirne c’è - LaFrancaEffe : RT @Stocca64: Le #pensioni aumentano mediamente di 30€/mese, più o meno quello che è stato aumentato per i #migranti al giorno con il ritor… - mangela46 : RT @Stocca64: Le #pensioni aumentano mediamente di 30€/mese, più o meno quello che è stato aumentato per i #migranti al giorno con il ritor… -