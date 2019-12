Il Segreto | trama 6 dicembre | Francisca e Raimundo vittime di un' imboscata

Il Segreto anticipazioni 5 dicembre 2019 : Antolina sta tramando contro Elsa? : Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 5 dicembre 2019 su Canale 5, Elsa verrà finalmente dichiarata fuori pericolo ma non tutti gioiscono per la sua salute: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di giovedì 5 dicembre 2019 e le anticipazioni si allontanano per un po' dalla complicata vicenda di Donna Francisca per spostarsi su un'altra solo apparentemente risolta. Elsa, infatti, è ancora in clinica, dove Isaac è in trepidante ...

Il Segreto - trama martedì 3 dicembre : la Montenegro scopre che Maria ha lasciato la Villa : Continuano i colpi di scena anche nel prossimo episodio de Il segreto che andrà in onda nel pomeriggio del 3 dicembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Secondo quanto riportano le anticipazioni, a Puente Viejo si respirerà un'aria di forte tensione dopo la morte di Adela. Carmelo, infatti, disperato per la perdita della moglie, mediterà vendetta contro Donna Francisca, convinto che la donna sia la responsabile dell'incidente in cui ...

Il Segreto - trama lunedì 2/12 : Carmelo vuole uccidere donna Francisca : Intrighi ed emozioni terranno compagnia ai fan de Il segreto anche nell'episodio in onda lunedì 2 dicembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Le vicende saranno ancora incentrate su Carmelo Leal, il quale ha da poco perso la moglie Adela, morta in un tragico incidente d'auto. Il sindaco, come sappiamo, ha scoperto che il veicolo è stato sabotato e incolperà per questo Francisca Montenegro, mentre Raimundo cercherà di placare la ...

Il Segreto - trama 2 dicembre : Fernando convince la Castaneda a vivere con lui : I pomeriggi di Canale 5 sono animati dalla soap opera spagnola Il Segreto che va in onda tutti i giorni, sabato escluso, alle ore 16.10 circa. L'appuntamento di domani, lunedì 2 dicembre, sarà molto interessante perché segnerà un punto di svolta nella vita di Maria Castaneda. La giovane ha da poco appreso di aver perso l'uso delle gambe e questo la sta rendendo inquieta e disperata. Particolarmente interessato alla sua causa si rivelerà ...

Il Segreto - trama domenica 1/12 : il Leal convinto che la Montenegro abbia ucciso Adela : domenica 1° dicembre, nel pomeriggio di Canale 5 dedicato alle soap opera, andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto, la telenovela ambientata a Puente Viejo che, in queste ultime puntate ha regalato ai telespettatori numerosi colpi di scena. In primis la morte di Adela, che avrà gettato nello sconforto non solo il marito Carmelo, ma tutta la comunità del piccolo paese iberico, molto attaccato alla maestra. La donna, come sappiamo, ha perso ...

Il Segreto - trama venerdì 29/11 : per la morte di Adela il paese starà vicino a Carmelo : venerdì 29 novembre andrà in onda un nuovo episodio de Il Segreto dove non mancheranno i colpi di scena. Secondo quanto riportano le anticipazioni infatti, il grave incidente automobilistico costerà la vita ad Adela, mentre Irene ne uscirà praticamente illesa. Tutto il paese sarà sconvolto dall'ennesima tragedia, che avviene a distanza di poco tempo dall' esplosione alle nozze di Fernando, costata la vita a Maria Elena la quale ha reso Maria ...

Il Segreto - trama 26 novembre : Mauricio non vuole far del male ad Irene e l'Arellano : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, tra le più seguite in questo momento in Italia. La trama della puntata del 26 novembre, rivelano che Mauricio Godoy non accetterà di uccidere due persone innocenti. Il capomastro, infatti, si ribellerà alle intenzioni di Francisca Montenegro di porre fine alla vita di Irene Campuzano e Adela Arellano per vendicarsi di Severo e Carmelo. Il Segreto, puntata ...

Il Segreto - trama 24 novembre : Lola lavora per Francisca - l'Ortega presta i soldi ad Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. La trama della puntata trasmessa, al termine di Una Vita, domenica 24 novembre rivela che Lola Mendana mentirà a Prudencio Ortega su di un aspetto della sua vita. I seguaci, infatti, scopriranno che è una spia di Francisca Montenegro. Isaac Guerrero, invece, riuscirà a trovare i soldi per l'intervento di Elsa ...

Il Segreto - trama 24 novembre : Lola diventa un'informatrice di Francisca : Le anticipazioni della puntata de Il Segreto, che andrà in onda domenica 24 novembre alle 16.10 su Canale 5, rivelano che Lola verrà ingaggiata da Donna Francisca per diventare una sua spia. La giovane, ovviamente, si troverà in serie difficoltà a causa del sentimento profondo che nutre verso Prudencio. Quest'ultimo sarà ignaro del Segreto che nasconde la sua donna. D'altro canto, Isaac riuscirà ad ottenere il prestito da Prudencio, pertanto ...

Il Segreto - trama giovedì 21/11 : Guerrero chiede dei soldi all'Ortega per aiutare Elsa : Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la puntata trasmessa giovedì 21 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Isaac Guerrero deciderà di fare di tutto pur di ottenere la somma necessaria per far operare la sua amata al cuore. Per questo motivo, il fidanzato di Elsa Laguna si spingerà addirittura a chiedere un prestito a Prudencio Ortega, diventato nel frattempo un usuraio dopo l'acquisto dell'ex bottega di Fe. Infine, Meliton e ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 25 Novembre a Domenica 1 Dicembre 2019 : Henry Scopre Il Segreto di Annabelle! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 25 Novembre a Domenica 1 Dicembre 2019: Annabelle non ha perso la vista! Ed Henry lo Scopre. Ma… Anticipazioni Tempesta d’amore: Annabelle ritorna con Joshua e Denise si riconcilia con Henry. Quest’ultimo Scopre che la Sullivan non ha perso la vista. Eva parte per l’Italia e quando ritorna è pronta a prendere la sua decisione. Tra Tina e Ragnar si insinua una ...