I Comuni assediati dalle mafie Boom di commissariamenti Una piaga soprattutto in

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lepiù che sparare da tempo fanno business. E sono sempre più interessate a dettare direttamente le regole nei palazzi del potere, per ottenere immediatamente vantaggi e appalti. Una strategia che emerge in maniera inquietante anche dal dossier messo a punto dalla fondazione Openpolis, denominato “Fuori dal Comune” e utilizzato come primo atto per la costituzione di un osservatorio sugli enti pubblici commissariati. Il dato è inquietante: in Italia stanno diminuendo gli scioglimento dei consigli comunali dovuti a contrasti interni alle maggioranze politiche e aumentano quelli per infiltrazioni mafiose. Tanto che, al 25 novembre scorso, dei 107italiani e delle due aziende sanitarie commissariati il 37% risultava appunto commissariato per mafia. IL FENOMENO. Tra il 1991 e il 2019 sono state inviate delle commissioni d’accesso da parte dei prefetti, per appurare infiltrazioni ...