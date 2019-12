Giulia Cavaglia | la dedica d’amore a Francesco Sole

Francesco Sole : convivenza con Giulia Cavaglia e replica a Manuel Galiano : Francesco Sole ha rilasciato un’intervista in radio in cui ha parlato della sua relazione con Giulia Cavaglia e ha risposto a quello che gli aveva detto Manuel Galiano Francesco Sole e Giulia Cavaglia sono una coppia Da mesi non si faceva altro che parlare di una relazione tra l’ex corteggiatrice e tronista Giulia Cavaglia e […] L'articolo Francesco Sole: convivenza con Giulia Cavaglia e replica a Manuel Galiano proviene da ...