Città delle Pieve | trovato cadavere saponificato in un canale | “Non sappiamo chi sia”

Ambiente - Costa : “30 milioni per la riforestazione delle Città metropolitane” : “Abbiamo messo a disposizione 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per la piantumazione e il reimpianto di alberi nelle città metropolitane. Gli alberi sono nostri grandi alleati nelle azioni di contrasto che abbiamo il dovere e l’urgenza di intraprendere se vogliamo arrestare il cambiamento climatico“. A dirlo il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, chiudendo a Napoli, al Museo di Capodimonte, gli Stati generali ...

Il National Geographic stila la lista delle 25 Città da visitare nel 2020 : Il National Geographic ha stilato una lista delle migliori città da visitare nel 2020. Come ogni anno, la rivista ha interpellato i suoi redattori e i suoi autori in giro per il mondo al fine di scegliere le mete più entusiasmanti per l’anno a venire. Ogni meta è scelta perché attuale, stimolante e sorprendente.Mostar, Bosnia Herzegovina - Parzialmente distrutta durante la guerra (1992-1995), la ...

Messina - esplosione in deposito di fuochi d’artificio : lutto cittadino per i funerali delle vittime : lutto cittadino a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nel giorno dei funerali delle 5 vittime dell’esplosione di un deposito di fuochi d’artificio avvenuta ieri pomeriggio. L’Amministrazione comunale “si stringe intorno alle famiglie delle persone coinvolte e condivide il dolore di questo momento“. Sull’incidente la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta. L'articolo Messina, ...

Venezia - Ravenna e Amsterdam finiranno sott’acqua? La mappa delle Città sommerse entro il 2050 : Sono i giorni in cui il mondo assiste impotente allo spettacolo dell’alta marea che inghiotte Venezia. Gli stessi giorni in cui lo studio condotto dall’organizzazione Climate Central lancia l’allarme: l’acqua alta non minaccia soltanto Venezia, ma entro il 2050 l’Adriatico potrebbe inghiottire gran parte della costa che va dal Friuli Venezia Giulia fino alla Romagna, coprendo tutto il Delta del Po e città ...

Venezia - Ravenna e Amsterdam finiranno sott’acqua? La mappa delle Città sommerse entro il 2050 : Sono i giorni in cui il mondo assiste impotente allo spettacolo dell’alta marea che inghiotte Venezia. Gli stessi giorni in cui lo studio condotto dall’organizzazione Climate Central lancia l’allarme: l’acqua alta non minaccia soltanto Venezia, ma entro il 2050 l’Adriatico potrebbe inghiottire gran parte della costa che va dal Friuli Venezia Giulia fino alla Romagna, coprendo tutto il Delta del Po e città ...

Elisabetta Trenta lascia la casa delle polemiche : "Io - cittadina comune". Perché sta mentendo : Sulla casa da 200 metri quadri sventola bandiera bianca. Si arrende, Elisabetta Trenta, e annuncia la resa in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24: "Mio marito, pur essendo tutto regolare e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia all'alloggio". Inso

Maltempo - scuole chiuse martedì 19 novembre per allerta meteo : l’elenco delle Città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 19 novembre, per Maltempo? In vista dei temporali, delle raffiche di vento e delle bufere di neve in arrivo ancora sull'Italia, molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, soprattutto in Piemonte e Liguria, per l'allerta: ecco l'elenco delle città interessate in aggiornamento.Continua a leggere

Comuni - all’assemblea Anci il Manifesto per Città al servizio delle persone grazie alla tecnologia. Da gestione dei rifiuti a sicurezza : Era il 2010 quando iniziava a circolare il termine Smart City, la città intelligente. A distanza di pochi anni, al posto di progetti che ancora oggi stentano a decollare, inizia già a farsi strada un nuovo modello: è quello della Augmented City, la città Aumentata, quella cioè che punta a garantire a tutti i cittadini il diritto di vivere la città, aumentandone i servizi grazie all’uso intelligente della tecnologia. Saranno l’internet delle ...

L’impiegato delle poste che lo scorso agosto aveva stuprato e ucciso una studentessa di Città del Capo è stato condannato a tre ergastoli : L’uomo che lo scorso agosto aveva stuprato e ucciso una studentessa di Città del Capo è stato condannato a tre ergastoli. Il femminicidio di Uyinene Mrwetyana, che aveva 19 anni e che era scomparsa mentre andava a ritirare un pacco

Scuole chiuse domani per maltempo/ Napoli sì - Matera no : la lista delle Città : Scuole chiuse oggi e domani a causa del maltempo, lista città: chiusure in Campania e Basilicata. Oltre a Napoli, troviamo Messina e Taranto.

Diabete : in Italia la patologia è una “Città fantasma” - una metropoli delle dimensioni di Napoli : Il Diabete nel nostro Paese riguarda 3,7 milioni di persone, un numero pari alla popolazione della Regione Toscana. Un diabetico su tre, inoltre, non sa di esserlo, il che significa che questa patologia in Italia è anche una “città fantasma”, una metropoli delle dimensioni di Napoli – terza città Italiana per numero di abitanti – fatta tutta di persone che ignorano la propria malattia. Come ricorda per il secondo anno consecutivo il World ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 13 novembre per allerta meteo : l’elenco delle Città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, mercoledì 13 novembre, per Maltempo? Dopo i temporali che nelle ultime ore hanno colpito l'Italia, la situazione non migliorerà e già i sindaci di alcuni città hanno deciso di sospendere le lezioni, come a Venezia. A Matera, invece, le scuole saranno regolarmente aperte. L'elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Siria - attentato nella Città curda di Qamishlo : sei morti. Il video delle tre esplosioni simultanee : Ci sono almeno sei morti a causa di un attentato avvenuto nella città a maggioranza curda di Qamishlo, nel nord-est della Siria. Secondo fonti locali, sono state fatte saltare in aria due auto e una bomba vicino al mercato della città. Nel video, la seconda e la terza esplosioni, praticamente simultanee. A sud del centro abitato, l’Isis ha ucciso in un agguato il sacerdote della comunità cattolica armena Hovsep Petoyan e suo padre, il ...

Famiglia : Ciambetti (Veneto) - 'dovrà essere al centro delle politiche delle Città del futuro' : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - “Il tempo delle grandi speculazioni è finito. E’ giunto invece il momento dell’economia circolare e del concetto di responsabilità. E’ finito il tempo del dumping sociale ed ambientale. E’ giunto il tempo dell’etica anche nella gestione e organizzazione della città”. C