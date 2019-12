Verona Roma | Verre crea problemi tra le linee

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Verona-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi! Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Verona-Roma 1-3, ...

La Roma vince a Verona e vola al quarto posto : Roma a forza tre. Dopo il brillante successo di Europa League ancora un bella vittoria per i giallorossi e ancora tre reti all'attivo. Una bella gara che lancia la Roma in classifica e fa tornare la formazione capitolina in piena lotta Champions. Fonseca conferma dieci degli undici che sono scesi in campo nella vittoriosa trasferta di Coppa di Istanbul. Zaniolo, assente per squalifica, e' sostituito da Under. Il Verona risponde non mutando ...

Video/ Verona Roma - 1-3 - : gol e highlights - colpo giallorosso al Bentegodi : Video Verona Roma, 1-3,: gol e highlights, colpaccio giallorosso allo stadio Bentegodi nel posticipo serale della 14giornata di Serie A.

La Roma piega un buon Verona - al Bentegodi 3-1 per i Giallorossi : Verona - La Roma espugna il "Bentegodi" e resta in zona Champions. I Giallorossi passano in trasferta per 3-1 contro un buon Hellas Verona...

I tre punti di Verona sanno di Champions per la Roma : La Roma si conferma in zona Champions. La squadra di Fonseca gestisce la sfuriata dei veneti, che pareggiano con Faraoni

La Roma sbanca Verona 1-3 : il Napoli precipita a -8 dalla zona Champions : E’ il momento d’oro della Roma, non quello del Napoli. La vittoria nel posticipo dei giallorossi a Verona (1-3) issa la squadra di Paulo Fonseca al quarto posto solitario, piena zona Champions, e ricaccia addirittura a -8 dalla quota Europa dei big il Napoli di Ancelotti, indicato da tutti nel precampionato come più accreditata rivale della Juve nella corsa allo scudetto. E, invece, no. Alle spalle di Inter e campioni ...

Roma - Pellegrini : «Complimenti al Verona. Spero di sbloccarmi» : Il centrocampista della Roma Pellegrini ha commentato la vittoria dei giallorossi sull’ostico campo del Bentegodi contro l’Hellas Verona Lorenzo Pellegrini ha parlato a Roma TV al termine della partita contro l’Hellas Verona: «Faccio i complimenti agli avversari, sono organizzati e giocano bene. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a vincere». «Fare gli assist è meraviglioso, ma anche un gol ogni tanto mi ...

La Roma di Fonseca corsara a Verona : giallorossi momentaneamente al quarto posto. I veneti recriminano : (LaPresse) - La Roma non si ferma più. La squadra di Paulo Fonseca espugna il Bentegodi di Verona nel posticipo della 14/a giornata di Serie A e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica da sola con 28 punti e venerdì prossima andrà a fare visita all'Inter capolista. Scivola al nono po

DIRETTA/ Verona Roma - risultato finale 1-3 - streaming tv : la chiude Mkhitaryan! : DIRETTA Verona Roma streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Una Roma bella e convincente manda al tappeto il Verona : i giallorossi agguantano il quarto posto : La Roma convince e si prende il quarto posto in classifica: Verona ko nel posticipo della 14ª giornata di Serie A La 14ª giornata di Serie A regala un sorriso alla Roma: dopo il successo in Europa League, i giallorossi hanno conquistato tre punti preziosissimi contro il Verona. Un secco 1-3, quello inflitto dalla Roma di Fonseca al Verona, che nulla ha potuto contro i giallorossi. Le reti di Kluivert, Perotti e Mkhitaryan, hanno spiazzato ...

PAGELLE Verona Roma : Faraoni col coltello fra i denti - annaspa Gunter : I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Verona Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Hellas Verona e Roma, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Faraoni FLOP: Gunter VOTI HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Rrahmani 6, Gunter 5.5, Bocchetti 5.5; Faraoni 6.5, Amrabat 6.5, Pessina 5.5 (70′ Veloso s.v.), Lazovic 6; Verre 6 ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2019-2020 : il Napoli crolla in casa col Bologna - successo fondamentale della Roma a Verona : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio maschile è terminata con le ultime due sfide del programma andate in scena alle ore 18 e 20.45. Clamoroso il k.o. casalingo del Napoli, che esce sconfitto 1-2 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic scivolando così in settima piazza a -8 punti dalla zona Champions League, attualmente occupata dalla Roma. Il club della capitale ha sfruttato nel migliore dei modi dell’ennesimo ...

