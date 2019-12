Sempre più utenti acquistano tramite smartphone e le giornate del Black Friday e del

Morto "Giovannone" Bertini. Aveva la Sla - Sempre più malattia dei calciatori : È Morto poco fa in una clinica romana Giovanni Bertini. Da qualche anno gli era stata diagnosticata la Sla. Lo apprende l’Ansa.Fisico imponente e carattere esuberante, nato nel gennaio ’51, Bertini, detto “Giovannone”, giocò da difensore negli anni ’70 con Roma, Fiorentina, Ascoli, Catania, Benevento. Prima che nel giugno 2016 gli venisse diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica era stato ...

Panchina Napoli - Ancelotti rischia Sempre di più : De Laurentiis pensa a Gattuso come traghettatore : Panchina Napoli – E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, il club azzurro è in piena crisi considerando la sconfitta casalinga contro il Bologna davanti al pubblico, la situazione in classifica è sempre più delicata con la squadra di Carlo Ancelotti che è fuori dalla zona Europa. In Champions League il Napoli è reduce dal buon pareggio contro il Liverpool, il successo contro i Reds sarebbe stato fondamentale per il ...

Natale Sempre più hi-tech : ecco i regali di quest’anno : Samsung Galaxy Celebration BoxBose SoundLink Micro BluetoothApple AirPods ProAmazon Echo StudioLG G8s ThinQBosch OptiMUMLenovo Yoga Smart TabFitbit Versa 2Braun Silk·expert Pro 5LG OLED E9 TVNow TV Smart Stick Nikon Z 50iPad di settima generazione con display da 10,2”Caricatore wireless CiambellaHP Spectre x360 da 13 polliciCall of Duty: Modern Warfare OnePlus 7T ProPanasonic LV67Bang & Olufsen Beoplay H4Massaggia Testa iDream 3Bigben ...

Sempre più vicino lo scambio a Valencia tra Hamilton e Rossi : Il 9 dicembre 2019 sarà un giorno importante per tutti gli appassionati del motorsport: una data da ricordare, che vedrà scendere in pista due campioni indiscussi delle due e delle quattro ruote. I protagonisti di questo evento speciale saranno infatti proprio loro: Valentino Rossi e Lewis Hamilton. Due grandi nomi che hanno fatto sognare in quest'ultima stagione e non importa se solo uno di loro è riuscito a portare a casa l'ennesima vittoria: ...

Kragl Sempre più protagonista : dal sinistro magico al cambio di look : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Dieci presenze, quattro assist e tre gol in questo campionato di serie B. Oliver Kragl è uno degli elementi di spicco del Benevento di Inzaghi, ma da questa sera a farsi notare saranno anche i suoi capelli. Il numero 7 giallorosso ha infatti ufficializzato il cambio di look attraverso il suo profilo social mettendo in mostra un aspetto che difficilmente passerà inosservato. Non resta che veder ...

Con il via allo Spid professionale la Pa è Sempre più a portata di click : La nuova identità parte oggi ed è di due tipi: per le persone fisiche e per quelle giuridiche. Entrambe le credenziali rendono più agevole gestire le attività con la pubblica amministrazione

Rifiuti : Legambiente - il Veneto si fa Sempre più riciclone ma rallenta la corsa (3) : (Adnkronos) - Novità, Monfumo (Tv) conquista il primo posto, con un secco residuo di 23 kg/ab e una raccolta differenziata all’86%. Per le altre province i primi classificati sono San Gregorio nelle Alpi (Bl) con un residuo di 26 kg e una differenziata all’86% e Castegnero (Vi) con un residuo di 37

Rifiuti : Legambiente - il Veneto si fa Sempre più riciclone ma rallenta la corsa : Venezia, 2 dic. (Adnkronos) - “La metà dei cittadini veneti sono 'ricicloni', ma i Rifiuti aumentano. Servono obiettivi più ambiziosi e far decollare i modelli virtuosi: alla prossima Giunta il compito di predisporre un Piano per l’economia circolare dei Rifiuti” . Lo sottolinea il dossier di Legamb

Sempre più vicino il lancio di Solar Orbiter - una missione “infuocata” : La missione Solar Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea e della NASA è stata presentata oggi dall’ESA alla comunità scientifica italiana in una giornata di studio organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana. La missione, che durerà circa 7 anni, fa parte del programma scientifico dell’ESA Cosmic Vision 2015-2025: il lancio è in programma nella notte tra il 5 e 6 febbraio 2020 da Cape Canaveral a bordo di un razzo Atlas ...

Adolescenti in sovrappeso e cibo spazzatura : un problema Sempre più diffuso : Oltre un adolescente su dieci è in sovrappeso e due su dieci non fanno colazione nei giorni di scuola, ma in compenso bevono meno bibite zuccherate/gassate rispetto agli anni precedenti. Solo uno su dieci fa attività fisica quotidiana, e uno su quattro trascorre più di due ore al giorno in attività sedentarie. Due su dieci hanno sperimentato il binge drinking (più bevande alcoliche nella stessa occasione), quattro su dieci hanno avuto esperienze ...

Governo Pd-M5S - Castagnetti : 'Sempre più difficile continuare - caliamo il sipario?' : Le elezioni regionali che si terranno in Emilia Romagna e Calabria, ma prima ancora il dibattito sul Mes: sono essenzialmente questi i temi su cui un Governo, non troppo stabile a dire la verità, potrebbe scivolare come su una buccia di banana. L'intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle continua ad essere minata da voci all'interno dei partiti che digeriscono male l'alleanza e non mancano voci autorevoli dal passato che, ...

Clima : Madrid dovrà dare una risposta a una società civile Sempre più cosciente : Oggi inizia la Conferenza sul cambiamento Climatico organizzata dalle Nazioni Unite (COP 25). Saranno due settimane di lavori, a cui parteciperanno i delegati di circa 200 Paesi del mondo, che dovranno rispondere al monito Climatico lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha sottolineato come “il punto di non ritorno non è più oltre l’orizzonte”. Durante il summit, i singoli Paesi dovranno spiegare in modo ...

Francesco Guccini : “mai stato comunista - Sempre ‘azionista’. L’anarchia non esiste più”. : Nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, dichiara Francesco Guccini:”mai stato comunista, sempre ‘azionista'” riferendosi ai fratelli Rosselli. E aggiunge: “L’anarchia non esiste più”, ricordando Fabrizio de André. L’autore di “Eskimo” dichiara al Corriere della Sera”: “comunista? Macché. Ero pure antisovietico. Cinque anni fa feci un endorsement per ...