Ossa ritrovate a Caccamo | per i carabinieri sono di Santo Alario

Omicidio Isabella Noventa - “le Ossa ritrovate sulla spiaggia di Albarella non sono sue” : Non sono di Isabella Noventa le ossa ritrovate sulla spiaggia dell’isola di Albarella , in provincia di Rovigo, nell’agosto 2019. Lo dicono i primi risultati emersi dagli accertamenti sui reperti che – si ipotizzava – potessero appartenere alla 55enne segretaria di Albignasego, nel Padovano, scomparsa il 15 gennaio del 2016 a Noventa Padovana. Secondo le analisi compiute dal medico legale Lorenzo Marinelli di Ferrara su ...

Omicidio Isabella Noventa : arriva il risultato sulle Ossa ritrovate in spiaggia : Lo scorso gennaio, a tre anni dalla scomparsa di Isabella Noventa, la Corte d’assise d’appello di Venezia ha confermato le condanne a quelli che sono considerati gli assassini della segretaria di Albignasego: i fratelli Freddy e Debora Sorgato e la ex tabaccaia Manuela Cacco. Le motivazioni della sentenza snocciolano una lunga serie di indizi che in questi tre anni per l’accusa si sono trasformati in prove granitiche. Omicidio premeditato e ...