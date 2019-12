Michele Santoro | Nei corridoi di Rai e La7 non ci sono mie foto Eppure ho battuto

Volare - il documentario sulla trap di Michele Santoro presentato alla Festa del cinema : Il rap è ormai da anni indiscutibilmente il genere di riferimento delle nuove generazioni. Tra i vari sotto-generi la trap è altrettanto indiscutibilmente quello che al momento va per la maggiore, soprattutto tra i giovanissimi, almeno a livello di numeri e streaming online. Non stupisce, quindi, la decisione di Michele Santoro di produrre, con Ram Pace, Luca Santarelli e Cecilia Sala, un documentario interamente dedicato alla trap , presentato ...

Michele Santoro : "La trap mette in discussione il culto della qualità autoriale e porta noi “vecchi” sulle soglie di un mondo sconosciuto” : l dolore perde sempre e quando finisce – ci ha detto qualche giorno fa lo scrittore Sandro Veronesi in occasione dell’uscita del suo nuovo libro – è un sollievo tale che sfiora la felicità. In ogni caso, vivere l’uno e l’altra “è da eroi”. Non sappiamo se Jama Don, Yolo, Chfnik e Christian King siano felici, ma sono sicuramente degli eroi. Hanno un passato turbolento, un presente ...